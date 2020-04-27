Путин поддержал усиление наказания за поджоги после вырубки леса

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Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает возможность ужесточения наказания в отношении лиц, которые устраивают пожары, чтобы скрыть незаконную вырубку леса.
Путин поддержал усиление наказания за поджоги после вырубки леса
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе совещания по вопросу ситуации с паводками и пожарами на территории страны. 

Он прокомментировал возможность ужесточения наказания и ответственности в отношении людей, по вине которых возникают пожары.

По его словам, «нужно смотреть за реалиями». Глава государства подчеркнул, что «повышение ответственности далеко не всегда ведёт к изменению ситуации по существу».

«Что касается тех, кто совершает такие правонарушения для того, чтобы прикрыть другие правонарушения, ну, например, незаконную вырубку леса, здесь сомнений нет, я полностью с этим согласен», — отметил президент. 

RT ведёт прямую трансляцию совещания.

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