Путин поддержал усиление наказания за поджоги после вырубки леса

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает возможность ужесточения наказания в отношении лиц, которые устраивают пожары, чтобы скрыть незаконную вырубку леса.

Об этом глава государства сказал в ходе совещания по вопросу ситуации с паводками и пожарами на территории страны.

Он прокомментировал возможность ужесточения наказания и ответственности в отношении людей, по вине которых возникают пожары.

По его словам, «нужно смотреть за реалиями». Глава государства подчеркнул, что «повышение ответственности далеко не всегда ведёт к изменению ситуации по существу».

«Что касается тех, кто совершает такие правонарушения для того, чтобы прикрыть другие правонарушения, ну, например, незаконную вырубку леса, здесь сомнений нет, я полностью с этим согласен», — отметил президент.

RT ведёт прямую трансляцию совещания.