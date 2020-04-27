Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

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Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов. В связи с этим он поручил обеспечить полную готовность к реагированию на любое ЧП.
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания по вопросу ситуации с паводками и пожарами на территории страны. 

Президент отметил, что сейчас все усилия сосредоточены на борьбе с распространением коронавирусной инфекции, но это не должно ослаблять внимание к другим потенциальным угрозам.

«Наступил весенне-летний период, а значит, объективно возрастают риски сезонных природных бедствий: пожаров и паводков. Особенно на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов», — заявил он.

Путин подчеркнул, что в ряде регионов уже достаточно сложная обстановка.

В каждом субъекте федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, добавил он. 

По словам президента, с учётом этой экстраординарной ситуации нужно уточнить все планы по предупреждению граждан об угрозах. Путин отметил, что необходимо, чтобы ЧС природного характера не спровоцировали локальных вспышек и очагов коронавирусной инфекции. 

 «Под особый контроль следует брать все случаи, когда семьи, граждане потеряли имущество, жильё, остались без самого необходимого. Финансовая и материальная поддержка, выплаты и компенсации должны осуществляться незамедлительно», — сказал президент.

Он добавил, что помощь пострадавшим гражданам, обеспечение безопасности людей — это приоритетная задача. 

RT ведёт прямую трансляцию совещания Путина с главами регионов по вопросу паводков и пожаров.

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