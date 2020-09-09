В Рослесинфорге рассказали о дистанционном мониторинге за незаконными вырубками

Объем незаконных рубок с 2016 года снижается во многом благодаря дистанционному мониторингу, сообщили в Рослесинфорге.

В 2020 году площадь дистанционного мониторинга лесов выросла на 30 млн гектаров, отмечает «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

Из космоса хорошо видны любые лесонарушения, они выявляются быстрее, сокращается время между началом незаконной рубки и её обнаружением. Пока это самый эффективный способ следить за лесом.

Рослесинфорг выступает за то, чтобы этот вид мониторинга покрывал до 100% территорий земель лесного фонда.

«Признаки изменения лесного покрова обрабатываются с помощью собственного программного продукта. Однако отнесение конкретной вырубки, обнаруженной на космическом снимке, к легальной производится вручную. Для полной автоматизации процесса необходимо изменить законодательство в части обязательного внесения координат отвода лесосек в ЛесЕГАИС — единую государственную автоматизированную информационную систему учёта древесины и сделок с ней», — пояснила замглавы Рослесинфорга Людмила Коновалова.

В апреле президент России Владимир Путин поддержал ужесточение наказания в отношении лиц, которые устраивают пожары, чтобы скрыть незаконную вырубку леса.