Сотрудники мэрии Новокузнецка массово заболели коронавирусом

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Работники мэрии Новокузнецка Кемеровской области массово заболели коронавирусом, заявил глава города Сергей Кузнецов.
Сотрудники мэрии Новокузнецка массово заболели коронавирусом
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

«У нас очень много сотрудников заболели», — цитирует РИА Новости заявление Кузнецова, сделанное в телеэфире программы «Утро с мэром».

Он добавил, что также в мэрии выявлено множество контактных.

Согласно данным на четверг, 5 ноября, в Кемеровской области выявлено 16 412 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России к весне, вероятно, снизится до показателей, которые были летом 2020 года.

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