В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости COVID-19

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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России к весне, вероятно, снизится до показателей, которые были летом 2020 года.
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости COVID-19
  • © Денис Гришкин

«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», — приводит РИА Новости его слова.

Он уточнил, что процесс стабилизации ситуации займёт время. Специалист добавил, что длительность зависит от соблюдения мер предосторожности.

Ранее врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, что употребление алкоголя при заболевании COVID-19 может изменить форму течения болезни.

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