В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости COVID-19
- © Денис Гришкин
«Мы рассчитываем, что к весне количество новых случаев заболеваний должно снизиться до исходных показателей, которые были летом», — приводит РИА Новости его слова.
Он уточнил, что процесс стабилизации ситуации займёт время. Специалист добавил, что длительность зависит от соблюдения мер предосторожности.
Ранее врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, что употребление алкоголя при заболевании COVID-19 может изменить форму течения болезни.