Вирусолог назвал фактор, влияющий на повторное заболевания COVID-19

Уровень иммунного ответа на коронавирусную инфекцию может показать вероятность повторного заболевания COVID-19. С таким заявлением выступил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Повторное заражение коронавирусом в принципе возможно. Другое дело, что это происходит гораздо реже, чем первичное заболевание. Но этот факт означает, что человек, которые перенёс коронавирус, должен соблюдать все те же меры предосторожности, что и обычный здоровый человек», — заявил он в интервью радио Sputnik.

Альтштейн предупредил, что повторное заболевание в редких случаях может оказаться более тяжёлым, чем первичное.

Эксперт сообщил, что на возможность повторного инфицирования влияет иммунный ответ организма во время первой болезни.

«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно», — отметил вирусолог.

Альтштейн добавил, что вопрос тяжести протекания повторного заболевания COVID-19 на данный момент изучен недостаточно.

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