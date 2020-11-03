Вирусолог оценил патогенность коронавируса

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Анатолий Альтштейн, научный сотрудник центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук, вирусолог, оценил патогенность коронавируса.
Вирусолог оценил патогенность коронавируса
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

«Для таких вирусов, как COVID-19, характерно изменение в сторону снижения патогенности. Где-то через год, два или три вирус станет настолько малоопасным, что с ним можно будет существовать», — заявил он в беседе с URA.RU.

Кроме того, Альтштейн отметил, что COVID-19 нечувствителен к антибиотикам.

«Но если в процессе заболевания возникает пневмония, тогда к ней присоединяются бактерии. А на бактерии могут воздействовать только антибиотики. Поэтому врачи на определённом этапе этой коронавирусной инфекции назначают антибиотик», — сказал он в беседе с Newinform.

Как подчеркнул эксперт, принимать антибиотики без назначения врача не следует.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность всеобщего масочного режима.

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