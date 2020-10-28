Эксперт оценил эффективность всеобщего масочного режима
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В беседе с НСН он выразил надежду, что эта мера сработает.
«Сказано носить маски — будем носить маски. Что касается вакцинации, то любая правильно сделанная вакцина, независимо от того, российская ли она или импортная, даёт гарантию безопасности при определённом проценте вакцинированных и прекращении циркуляции в человеческой популяции», — сказал эксперт.
По его словам, опыт использования вакцин показывает, что нужный показатель — это 70—75%.
Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.