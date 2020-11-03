В Ростовской области против гриппа вакцинировали почти 1,2 млн человек

В Ростовской области рассказали о ходе вакцинации населения от гриппа.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

«На сегодняшний день мы привили 1 млн 188 тыс. человек, в области работают 562 прививочные бригады. Охват населения составляет 28,3%», — заявил заместитель губернатора Сергей Бондарев.

По его словам, в планах у властей вакцинировать 2,5 млн человек.

Как отметил Бондарев, работа организована должным образом.

Ранее телеканал «360» сообщал, что прививку от гриппа поставили в пунктах вакцинации в подмосковных торговых центрах почти 80 тыс. жителей.