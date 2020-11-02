В Подмосковье около 80 тысяч жителей привились от гриппа в ТЦ
- РИА Новости
Об этом телеканалу «360» рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Мобильные пункты вакцинации осуществляют свою работу в ТЦ с конца сентября в рамках областной кампании.
Андрей Разин заявил, что бесплатную прививку от гриппа сделали 72 148 посетителей и 5036 работников торговых объектов.
Вакцинация в торговых центрах и мобильных комплексах Московской области продолжается.
Как передавала ранее НСН, мобильные пункты вакцинации от гриппа в Москве стали более доступными.