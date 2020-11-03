Эксперт рассказал о факторах, влияющих на распространение пандемии

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о факторах, влияющих на распространение пандемии.

«Это зависит от климатического сезона. Сейчас осень в Северном полушарии, а когда наступит март, будет в Южном. Уже в Бразилии и Аргентине тяжело болеют, это какое полушарие? Имеет значение плотность населения, условия жизни», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, вакцинация ускорит процесс формирования иммунной прослойки.

Как считает Жемчугов, пандемия — единый процесс, она не закончится до достижения 70% переболевших в планетарном масштабе.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал, какие поверхности могут представлять опасность во время пандемии.