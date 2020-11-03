Эксперт прокомментировала решение упростить систему маркировки лекарств

Директор по развитию производства АО «Валента Фарм» Анна Арутюнова прокомментировала решение правительства упростить порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов.

«Несмотря на то что для производителей механизм не меняется и сохраняются все действующие процедуры, мы надеемся, что снижение нагрузки на информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов позволит существенным образом сократить время инерции на сообщения от производителей», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как считает Арутюнова, это поможет избежать задержек при выпуске лекарств в обращение.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT данное решение правительства.

«Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о средствах на лекарства для лечения коронавируса.