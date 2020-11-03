Врач рассказал, как правильно измерять температуру

Семейный доктор Алексей Добровольский рассказал, как правильно измерять температуру.

«Нормой считается от 36,6 градуса до 37 градусов. Начиная с 37 врачу нужно анализировать состояние пациента, потому что такая температура может не говорить о том, что человек болен или здоров», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, врач оценивает температуру не как единственный параметр, а в совокупности с другими симптомами. Как отметил эксперт, это не просто цифра на термометре, а показатель, который определяется многими факторами.

«При изменении нашего самочувствия надо измерить температуру. Каждый должен ориентироваться на своё самочувствие и состояние, потом подтверждать свои опасения тем, повысилась ли у него температура тела. Температура при инфекционных заболеваниях повышается к вечеру, тогда её и стоит измерять. Но нет смысла измерять температуру каждые пять минут», — сказал Добровольский.

Ранее руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.