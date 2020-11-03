Диетолог рассказала, чем можно заменить экзотические продукты

Диетолог, эксперт Роскачества Марият Мухина рассказала, чем можно заменить экзотические продукты.

В беседе с Life.ru она выразила мнение, что вместо ягод годжи стоит обратить внимание на клюкву, бруснику и чернику.

«Это просто кладезь бензойной кислоты, то есть натурального консерванта, который реально консервирует клетку, поэтому они долго хранятся в любом виде», — сказала эксперт.

Вместо бразильского пальмового растения асаи можно употреблять свёклу.

«В свёкле есть те же самые витамины B1, B2, B3, B6, медь, кальций, железо, фосфор, антиоксиданты, антоцианы, которые снижают уровень свободных радикалов, в ней масса клетчатки, она стимулирует кроветворение», — пояснила Мухина.

Синий французский трюфельный картофель имеет такой цвет из-за антоцианов, которые также есть в чернике, чёрной смородине, вишне, баклажанах.

«Наши учёные и фермеры уже поняли, насколько это уникальный корнеплод, который нужно разводить, потому что в нём в четыре раза больше антоцианов, чем даже в свёкле, больше клетчатки, в два раза меньше крахмала, чем в обычной картошке. Это действительно продукт молодости, без преувеличения», — отметила Мухина.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала о пользе магния для здоровья.