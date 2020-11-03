Диетолог объяснила, чем домашний майонез лучше покупного

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По словам диетолога Ольги Григорьян, майонез лучше делать самостоятельно, чтобы избежать в составе добавки «глутамат натрия».
Диетолог объяснила, чем домашний майонез лучше покупного
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Об этом Ольга Григорьян рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Майонез не должен быть привычной заправкой на столе. С майонезом некоторые едят всё, даже просто хлеб. Если человек подсел на этот продукт, то определённая вкусовая зависимость есть, она именно из-за глутамата натрия, потому что в майонез добавляют вкусовые добавки. Это технологически необходимо, когда на промышленных производствах это делается в больших масштабах», — пояснила диетолог.

Лучше приготовить майонез самостоятельно, считает Григорьян, ведь в домашнем продукте вредная добавка отсутствует.

«Надо просто взбить яйца и потихоньку добавлять оливковое масло, но это будет много калорий. Зато вы не будете добавлять никакую такую химическую добавку, которая вас  привяжет по вкусовым ощущениям к этому соусу. В зависимости от еды у нас есть зависимость от глутамата натрия, потому что это сильная вкусовая добавка. Ей уже 50 лет. Она активно обсуждается в мире и как сильный аллерген, и как добавка, вызывающая пищевое притяжение, зависимость от еды», — рассказала эксперт.

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