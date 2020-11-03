Иммунолог оценил ситуацию с антителами при COVID-19

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок оценил ситуацию с антителами при COVID-19.

«Даже те люди, которые переболели COVID-19 и у которых есть антитела, для них вакцина будет служить ревакцинацией. Они получат антиген, на него организм среагирует — и у них титр антител поднимется ещё выше, чем после перенесённого заболевания», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, тем, кто переболел COVID-19 в лёгкой форме или, наоборот, в самой тяжёлой, вакцинация точно необходима. Как пояснил эксперт, в обоих случаях титр антител слабый.

«Конечно, если им ввести вакцину, то у них титр поднимется, они будут лучше защищены в дальнейшем», — добавил Болибок.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU прокомментировал возможную связь между группой крови пациентов и тяжестью течения коронавируса.