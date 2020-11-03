В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Челябинской области зарегистрировали 172 случая заболевания коронавирусом за сутки, заявили в региональном оперативном штабе.

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии выявили 20 788 заболевших. В настоящее время лечение проходят 4807 человек. Выздоровели 82 пациента, всего — 15 281.

Также стало известно, что в Тюменской области к настоящему моменту выполнили 1 101 292 теста на COVID-19. Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Ежедневно в области проводят более 10 тыс. исследований. Тесты выполняют на базе лабораторий медицинских государственных организаций и в частных лабораториях.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов прокомментировал возможную связь между группой крови пациентов и тяжестью течения коронавируса.