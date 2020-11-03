В ХМАО прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали 189 случаев инфицирования COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.

Об этом сообщает URA.RU.

«Состояние 142 пациентов тяжёлое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развёртыванию — 107,88%», — рассказали в оперштабе.

За последние 24 часа выздоровели 114 человек, за весь период пандемии — 24 405.

Также стало известно, что в Калининградской области за сутки выявили 120 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный штаб.

Общее число заболевших достигло 7177. За последние 24 часа выписаны 56 пациентов, всего — 4785.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов прокомментировал возможную связь между группой крови пациентов и тяжестью течения коронавируса.