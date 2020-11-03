Медучреждения Новосибирской области могут приостановить оказание первичной помощи

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Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что медицинские учреждения региона прекратят оказывать плановую медицинскую помощь, если они не имеют такой возможности.
Медучреждения Новосибирской области могут приостановить оказание первичной помощи
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«В настоящее время моим приказом в случае, если медицинское учреждение, особенно первичное звено, не обладает возможностью оказывать медицинскую помощь в плановом порядке, она отменяется. Это значит, что в настоящий момент все силы брошены на организацию помощи пациентам с COVID-19», — цитирует министра ТАСС.

Как добавил глава регионального Минздрава, в настоящий момент для борьбы с коронавирусом в регионе развёрнуто более 5,5 тыс. коек.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом рассказал о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионах.

Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

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