Медучреждения Новосибирской области могут приостановить оказание первичной помощи

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что медицинские учреждения региона прекратят оказывать плановую медицинскую помощь, если они не имеют такой возможности.

«В настоящее время моим приказом в случае, если медицинское учреждение, особенно первичное звено, не обладает возможностью оказывать медицинскую помощь в плановом порядке, она отменяется. Это значит, что в настоящий момент все силы брошены на организацию помощи пациентам с COVID-19», — цитирует министра ТАСС.

Как добавил глава регионального Минздрава, в настоящий момент для борьбы с коронавирусом в регионе развёрнуто более 5,5 тыс. коек.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом рассказал о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионах.

Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.