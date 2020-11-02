Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом рассказал о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионах.

«На сегодняшний день мы развернули в регионах 235 тыс. коек, в период максимума в предыдущий период мы разворачивали до 184 тыс. коек. Сегодня мы поддерживаем объём свободного коечного фонда на уровне до 15%», — заявил Мурашко.

По данным на 2 ноября, в России за сутки зарегистрировали 18 257 новых случаев COVID-19.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.