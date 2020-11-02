Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19
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«На сегодняшний день мы развернули в регионах 235 тыс. коек, в период максимума в предыдущий период мы разворачивали до 184 тыс. коек. Сегодня мы поддерживаем объём свободного коечного фонда на уровне до 15%», — заявил Мурашко.
По данным на 2 ноября, в России за сутки зарегистрировали 18 257 новых случаев COVID-19.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.