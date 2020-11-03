В Татарстане напомнили о правилах использования медицинских масок

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Главный пульмонолог Минздрава Татарстана, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии КГМУ Александр Визель рассказал, как правильно использовать медицинскую маску.
В Татарстане напомнили о правилах использования медицинских масок
  • Pixabay

Об этом пишет «Реальное время».

«Вы пришли с улицы, должны вымыть руки, умыться, сполоснуть рот и выкинуть маску. Вот я сейчас уйду и выкину её», — сказал Александр Визель.

Маску нельзя снять, а спустя время повторно надеть, она может быть разносчиком инфекции, отметил специалист.

«Меня, как и других, напрягают эти «многоразовые» красивые маски. Маска должна быть одноразовой», — подчеркнул специалист.

Ранее профессор кафедры вирусологии МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал, нужно ли носить маску в гостях.

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