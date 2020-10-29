Вирусолог рассказал, нужно ли носить маску в гостях

Профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, нужно ли носить маску в гостях.

«Маски нужны только в общественных местах, где они и рекомендованы. На открытом воздухе они не нужны. Дома маску носить не надо, это вредно. В гостях — зависит от психологического состояния гостей», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, если человек едет к пожилым родственникам, то маску лучше надеть.

Также в случае появления симптомов COVID-19 можно носить маску и дома, чтобы обезопасить близких.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 17 717 случаев коронавируса.