Вирусолог рассказал, нужно ли носить маску в гостях

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Профессор кафедры «Вирусология» МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказал, нужно ли носить маску в гостях.
Вирусолог рассказал, нужно ли носить маску в гостях
  • РИА Новости

«Маски нужны только в общественных местах, где они и рекомендованы. На открытом воздухе они не нужны. Дома маску носить не надо, это вредно. В гостях — зависит от психологического состояния гостей», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, если человек едет к пожилым родственникам, то маску лучше надеть.

Также в случае появления симптомов COVID-19 можно носить маску и дома, чтобы обезопасить близких.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 17 717 случаев коронавируса.

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