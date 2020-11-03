Эксперты проанализировали спрос на домашних животных в России
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Об этом пишут «Известия».
В октябре 2020 года люди чаще всего покупали животных рядом с домом: спрос на покупку питомцев в пределах 1 км от дома увеличился в сентябре—октябре по сравнению с апрелем—маем на 16,5%. Это говорит о доверии к продавцам, проживающим рядом, и об удобстве сделки.
По информации сервиса «Самокат», спрос на товары для животных в сентябре—октябре увеличился в два раза по сравнению с апрелем—маем.
Корм для кошек покупают в пять раз чаще, чем корм для собак. Лидируют влажные корма.
Ранее президент Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев в беседе с Inforeactor оценил законопроект об обязательной регистрации собак.