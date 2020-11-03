В Москве в мобильных пунктах привились свыше 400 тысяч человек
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, это почти вдвое больше, чем в прошлом году.
«Возрастающая популярность мобильной вакцинации, с одной стороны, говорит о том, что москвичи оценили удобство пунктов. Прививку в них можно было сделать всего за 15 минут, например по пути на работу. В то же время цифры говорят о том, что всё больше горожан осознают важность вакцинации, особенно актуальной в нынешней эпидобстановке», — заявила она.
Вакцинация против гриппа в столице продолжается в поликлиниках города и двух центрах госуслуг.
Ранее телеканал «360» сообщал, что прививку от гриппа поставили в пунктах вакцинации в подмосковных торговых центрах почти 80 тыс. жителей.