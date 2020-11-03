В Госдуме оценили идею создать бюджетные места на второе высшее в медвузах

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT предложение предоставить гражданам возможность бесплатно получить второе высшее образование при поступлении на медицинские специальности.

Говорин отметил, что, учитывая сегодняшнюю ситуацию, проблему надо рассматривать комплексно.

«Медицина — такая специальность, что надо быть только в ней. Когда ты сегодня инженер, а на полставки врач — это неправильно. Это будет непрофессионально. Медицина требует отдачи с утра и до вечера, и каждый день, и всю жизнь. Врач учится всю жизнь. Я считаю, что если мы говорим о врачах, то человек должен себя посвящать только этой специальности, и тогда он будет высококомпетентным, учитывая, как бурно развивается здравоохранение, как бурно развивается медицинская наука, как много надо осваивать», — пояснил депутат.

По его мнению, правильный путь заключается в том, чтобы повышать грамотность в оказании первой медицинской помощи, формировать культуру ответственного отношения к своему здоровью, развивать механизмы медицинской помощи и самопомощи.

«Сейчас возникла серьёзная проблема, например отсутствие кадров в маленьких населённых пунктах... В целом надо повышать общую грамотность в системе здравоохранения, а кадры должны быть высокопрофессиональными», — заключил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить гражданам возможность бесплатно получить второе высшее образование при поступлении на медицинские специальности.

Подробнее — в материале RT.