В Госдуме предложили создать бюджетные места на второе высшее в медвузах

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить гражданам возможность бесплатно получить второе высшее образование при поступлении на медицинские специальности. Копия письма на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.

В своём обращении депутат отметил дефицит квалифицированных медицинских кадров, который особенно остро наблюдается в небольших населённых пунктах.

На фоне этой проблемы, как считает Власов, государство должно разработать дополнительные стимулирующие меры для привлечения людей на медицинские специальности.

«Такой мерой может стать введение бюджетных мест в вузах для лиц, получающих второе высшее образование по медицинским специальностям. Для многих такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии, принимая во внимание высокую стоимость обучения. Также реализация данной идеи позволит создать резерв из медицинских кадров, который может быть задействован в случае чрезвычайных ситуаций», — написано в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили создать единую электронную базу медицинских справок и систему их верификации с помощью QR-кодов.