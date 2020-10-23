В Госдуме предложили проверять медицинские справки с помощью QR-кодов

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать единую электронную базу медицинских справок и систему их верификации с помощью QR-кодов. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили проверять медицинские справки с помощью QR-кодов
  • © pixabay.com

Депутат отметил, что в интернете регулярно появляются новые мошеннические онлайн-ресурсы, предлагающие гражданам приобрести ту или иную медицинскую справку без посещения врачей.

Решить проблему поддельных справок, как отметил депутат, можно путём создания единой электронной базы, в которой бы регистрировались цифровые дубликаты медицинских справок, выданных как государственными, так и частными организациями, имеющими лицензию, а также нанесением QR-кодов на медицинскую документацию.

По мнению парламентария, это позволило бы любой организации оперативно проверить, является ли предоставленная справка действительной.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность создания электронной базы медицинских справок, а также системы верификации бумажных документов с помощью QR-кодов», — указано в тексте обращения.

Ранее стало известно, что более 120 человек были задержаны в марте в ходе спецоперации, проводимой по всему миру, за продажу в интернете поддельных медицинских препаратов, включая противовирусные лекарства, а также масок.

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