Более 120 человек задержали во всём мире за продажу фальшивых лекарств

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Более 120 человек были задержаны в марте в ходе спецоперации по всему миру за продажу в интернете поддельных медицинских препаратов, включая противовирусные лекарства и маски, заявил начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.
Более 120 человек задержали во всём мире за продажу фальшивых лекарств
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«В результате операции по всему миру задержано более 120 преступников. Из незаконного оборота изъяты контрафактные медицинские изделия на сумму свыше $14 млн. В их числе противовирусные препараты и защитные маски», — цитирует его ТАСС.

По словам Прокопчука, спецоперация «Пангея» проводилась в марте текущего года одновременно на территории 90 стран и практически совпала с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Она направлена на борьбу с незаконным оборотом в интернете лекарственных средств и медицинских изделий», — сказал глава российского бюро Интерпола.

В России, в частности, было выявлено более 2 тыс. сайтов, занимающихся незаконной реализацией лекарств и медицинских изделий в интернете, возбуждено 87 уголовных дел и задержано 34 человека.

В марте Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за продажу контрафактных лекарств через интернет.

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