Дума приняла закон о наказании за продажу поддельных лекарств в сети

Короткая ссылка
Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за продажу контрафактных лекарств через интернет.

Об этом говорится на сайте Госдумы.

Отмечается, что в качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы на срок от четырёх до шести лет.

Между тем законом вносится уточнение, на какие случаи ответственность распространяться не будет.

«Например, если реализация или ввоз незарегистрированных лекарств или медицинских изделий осуществляется по жизненным показаниям конкретных пациентов или если указанные лекарственные средства или медицинские изделия в России не производятся», — говорится на сайте Госдумы.

18 декабря Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки к законам об обращении лекарственных средств, которые касаются ввоза в Россию незарегистрированных лекарств и взаимозаменяемости препаратов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить