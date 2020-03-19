Дума приняла закон о наказании за продажу поддельных лекарств в сети

Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за продажу контрафактных лекарств через интернет.

Об этом говорится на сайте Госдумы.

Отмечается, что в качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы на срок от четырёх до шести лет.

Между тем законом вносится уточнение, на какие случаи ответственность распространяться не будет.

«Например, если реализация или ввоз незарегистрированных лекарств или медицинских изделий осуществляется по жизненным показаниям конкретных пациентов или если указанные лекарственные средства или медицинские изделия в России не производятся», — говорится на сайте Госдумы.

18 декабря Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки к законам об обращении лекарственных средств, которые касаются ввоза в Россию незарегистрированных лекарств и взаимозаменяемости препаратов.