В России за сутки от коронавируса вылечился 15 331 пациент

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечился ещё 15 331 пациент. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровели 1 251 364 человека.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 15 331 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России — 1 251 364», — отмечается в заявлении.

Накануне в стране были выписаны 10 360 пациентов, вылечившихся от COVID-19.

14 октября депутат Госдумы третьего — пятого созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.