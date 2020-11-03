В России за сутки от коронавируса вылечился 15 331 пациент
- АГН «Москва»
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Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 15 331 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России — 1 251 364», — отмечается в заявлении.
Накануне в стране были выписаны 10 360 пациентов, вылечившихся от COVID-19.
14 октября депутат Госдумы третьего — пятого созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях COVID-19.