В России за сутки от коронавируса вылечились 10 360 пациентов

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 10 360 пациентов. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровели 1 236 033 человека.

РИА Новости

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Накануне в стране были выписаны 10 259 пациентов, вылечившихся от COVID-19. Вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.