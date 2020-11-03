За сутки в России умерли 355 пациентов с коронавирусом

В России в течение суток скончались 355 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 28 828.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Днём ранее в России скончались 238 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Ранее в США рассказали о факторе, который, согласно статистике, вдвое увеличивает шансы летального исхода при заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.