За сутки в России умерли 355 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
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Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Днём ранее в России скончались 238 пациентов с подтверждённым коронавирусом.
Ранее в США рассказали о факторе, который, согласно статистике, вдвое увеличивает шансы летального исхода при заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.