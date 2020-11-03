В США назвали вдвое увеличивающий риск смерти от коронавируса фактор

В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США рассказали о факторе, который, согласно статистике американского ведомства, вдвое увеличивает шансы летального исхода при заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как пишет The Washigton Post, речь идёт о беременности.

Как указывает CDC, из более чем 19 тыс. обследованных беременных женщин, больных коронавирусной инфекцией, умерли 33 пациентки, смертность в этой категории составила 0,2%.

Среди небеременных женщин этот показатель оказался вдвое меньше — 0,1%.

Вместе с этим в ведомстве указывают, что угроза летального исхода для беременных всё также считается невысокой, поскольку такие девушки, как правило, молоды и здоровы.

Ранее стало известно, что учёные из США нашли «уязвимое место» коронавирусов.