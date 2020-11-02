В Ленобласти рассказали о закупке дополнительной партии лекарств для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
Средства по соглашению с администрацией региона выделил Минфин России.
На оперативном совещании областного правительства стало известно, что регион готов развернуть для больных дополнительные койки. Больницы и поликлиники оказывают все плановые услуги в полном объёме.
«Ленинградская область продляет предоставление дополнительных региональных выплат медикам, работающим с пациентами с COVID-19», — сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.