В Ленобласти рассказали о закупке дополнительной партии лекарств для пациентов с COVID-19

Короткая ссылка
Ленинградская область закупает дополнительную партию лекарств для пациентов, проходящих лечение от коронавируса на дому, а также лабораторию по диагностике COVID-19.
В Ленобласти рассказали о закупке дополнительной партии лекарств для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Средства по соглашению с администрацией региона выделил Минфин России.

На оперативном совещании областного правительства стало известно, что регион готов развернуть для больных дополнительные койки. Больницы и поликлиники оказывают все плановые услуги в полном объёме.

«Ленинградская область продляет предоставление дополнительных региональных выплат медикам, работающим с пациентами с COVID-19», — сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить