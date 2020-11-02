В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Челябинской области выявили 169 заболевших COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии зафиксировано 20 616 случаев коронавируса. Лечение в настоящее время проходят 4722 человека.

За последние 24 часа выздоровел 71 пациент, всего — 15 199.

Также стало известно, что в Карелии выявили 91 новый случай COVID-19, передаёт karelinform.ru со ссылкой на оперштаб.

Общее количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 6795. Выздоровевших — 4488, в том числе 96 за последние 24 часа.

Ранее телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников прокомментировал ситуацию с пандемией.

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