В Кировской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает progorod43.
В стационарах больниц находятся 3839 пациентов. На лечении дома находятся 11 249.
За последние 24 часа выписаны 803 человека. Общее число выздоровевших за весь период наблюдений достигло 9761.
Среднесуточный объём лабораторных исследований на коронавирус вырос на 30%. За сутки выполнено 7172 теста.
Также стало известно, что в Удмуртии количество исследований на COVID-19 достигло полумиллиона. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.
За последние 24 часа в лабораториях исследовали 5,2 тыс. проб и обследовали почти 5 тыс. жителей.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.