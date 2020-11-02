В Союзе потребителей России прокомментировали идею возмещения затрат за тесты на коронавирус

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Председатель Союза потребителей России Пётр Щелищ прокомментировал предложение возмещать россиянам плату за тесты на COVID-19, которые сделаны в частных клиниках.
В Союзе потребителей России прокомментировали идею возмещения затрат за тесты на коронавирус
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что в принятии такой поправки заинтересованы не только потребители, но и общество в целом, поскольку стабильная диагностика COVID-19 способна предотвратить рост заболевших.

«Не нужно выяснять, где человек заболел. Надо обеспечить возможность тем, кто сам не может пройти этот тест», — сказал Щелищ.

Ранее Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) выступили с предложением возмещать россиянам из бюджета плату за тесты на COVID-19, которые сделаны в частных клиниках.

Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в беседе с kp.ru оценил необходимость масочного режима.

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