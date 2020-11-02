В России предложили возмещать затраты на тестирование на коронавирус

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Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) предложили возмещать россиянам из бюджета плату за тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, сделанные в частных клиниках. Инициатива предусматривает такую помощь уже инфицированным и членам их семей.
В России предложили возмещать затраты на тестирование на коронавирус
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

Соответствующее письмо, как сообщает газета «Известия», направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой и в Совет безопасности.

Отмечается, что в Союз потребителей и КонфОП стали поступать обращения членов семей пациентов из регионов, которым диагностировали COVID-19. Люди жалуются на дополнительные расходы на тесты на коронавирус.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ пояснил, что некоторые вынуждены делать соответствующие тесты в частных клиниках за свой счёт, так как в государственных поликлиниках нужно ждать своей очереди две-три недели.

Ранее сообщалось, что по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в регионы России направят более 300 специалистов подведомственных учреждений Минздрава России для оказания помощи в борьбе c коронавирусной инфекцией. 

Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с COVID-19.

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