В России предложили возмещать затраты на тестирование на коронавирус

Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) предложили возмещать россиянам из бюджета плату за тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, сделанные в частных клиниках. Инициатива предусматривает такую помощь уже инфицированным и членам их семей.

Соответствующее письмо, как сообщает газета «Известия», направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой и в Совет безопасности.

Отмечается, что в Союз потребителей и КонфОП стали поступать обращения членов семей пациентов из регионов, которым диагностировали COVID-19. Люди жалуются на дополнительные расходы на тесты на коронавирус.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ пояснил, что некоторые вынуждены делать соответствующие тесты в частных клиниках за свой счёт, так как в государственных поликлиниках нужно ждать своей очереди две-три недели.

Ранее сообщалось, что по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в регионы России направят более 300 специалистов подведомственных учреждений Минздрава России для оказания помощи в борьбе c коронавирусной инфекцией.

Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с COVID-19.