Минздрав направит специалистов в регионы для помощи в борьбе с COVID
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Минздрава.
«На помощь региональным коллегам направлены сотрудники таких ведущих федеральных центров, как НМХЦ им. Пирогова, НМИЦ кардиологии, НМИЦ радиологии, НМИЦ ФПИ, а также профессорско-преподавательский состав РНИМУ им. Пирогова и других ведущих медицинских вузов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «направляемые специалисты имеют обширный опыт эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией, в проекте участвуют также волонтёры-медики».
В Минздраве рассказали, что «Медицинский десант» уже работает в восьми регионах страны: Амурской области, Республике Алтай, Республике Крым, Кемеровской и Курганской областях, Забайкальском крае, Алтайском крае, Республике Саха (Якутия)».
В ведомстве пояснили, что «сотрудники федеральных медучреждений будут оказывать, как организационно-методическую помощь коллегам, так и непосредственную медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией».
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