Минздрав направит специалистов в регионы для помощи в борьбе с COVID

По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в регионы России направят более 300 специалистов подведомственных учреждений Минздрава России для оказания помощи в борьбе c коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

«На помощь региональным коллегам направлены сотрудники таких ведущих федеральных центров, как НМХЦ им. Пирогова, НМИЦ кардиологии, НМИЦ радиологии, НМИЦ ФПИ, а также профессорско-преподавательский состав РНИМУ им. Пирогова и других ведущих медицинских вузов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «направляемые специалисты имеют обширный опыт эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией, в проекте участвуют также волонтёры-медики».

В Минздраве рассказали, что «Медицинский десант» уже работает в восьми регионах страны: Амурской области, Республике Алтай, Республике Крым, Кемеровской и Курганской областях, Забайкальском крае, Алтайском крае, Республике Саха (Якутия)».

В ведомстве пояснили, что «сотрудники федеральных медучреждений будут оказывать, как организационно-методическую помощь коллегам, так и непосредственную медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией».

Согласно данным оперативного штаба на 30 октября в России за сутки выявили 18 283 случая заболевания коронавирусом, это максимум с начала пандемии. За всё время в стране зафиксировано 1 599 976 случаев COVID-19.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал НСН ситуацию с пандемией.