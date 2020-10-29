Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией.

«Каждая страна исходит из собственной эпидситуации», — заявил он в беседе с НСН.

Например, отметил Онищенко, в Германии приняты разумные рекомендации по закрытию увеселительных заведений, отмене публичных мероприятий.

«Наша страна огромная, и те ограничения, которые действуют в Москве, серьёзнее, чем в Европе. В некоторых регионах, где заболевших единицы, и дополнительных ограничений вводить не надо», — сказал депутат.

Он рекомендовал сделать прививку от гриппа, а также носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова в беседе с газетой «Известия» оценила механизм защиты организма от COVID-19.