Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией
- РИА Новости
«Каждая страна исходит из собственной эпидситуации», — заявил он в беседе с НСН.
Например, отметил Онищенко, в Германии приняты разумные рекомендации по закрытию увеселительных заведений, отмене публичных мероприятий.
«Наша страна огромная, и те ограничения, которые действуют в Москве, серьёзнее, чем в Европе. В некоторых регионах, где заболевших единицы, и дополнительных ограничений вводить не надо», — сказал депутат.
Он рекомендовал сделать прививку от гриппа, а также носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Ранее заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова в беседе с газетой «Известия» оценила механизм защиты организма от COVID-19.