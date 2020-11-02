Минздрав сообщил о 6,19 млн случаев ОРВИ с начала эпидсезона в России

В российских регионах зафиксировано 6,19 млн случаев заболевания ОРВИ с начала эпидемиологического сезона. Об этом сообщили в Минздраве России.

«По состоянию на сегодня в субъектах Российской Федерации ситуация по заболеваемости гриппом в целом остаётся благополучной. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 6,19 млн случаев ОРВИ», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Ранее стало известно, что более 48 млн жителей России сделали прививки от гриппа.

В конце октября Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорогов по ОРВИ в 38 регионах.