В Сахалинской области запустили программу учёта данных пациентов

Компьютерную программу для медицинского персонала по работе с пациентами с COVID-19 и ОРВИ запустили в Сахалинской области.

Об этом сообщает сайт astv.ru.

После обращения в поликлинику все данные пациента будут аккумулироваться в программе, что позволит врачу оперативно принимать решения.

«Этот программный продукт в первую очередь предназначен для систематизации работы врачей и для того, чтобы грамотно спланировать свои действия и контролировать состояние пациента в этот период времени», — прокомментировал заместитель главного врача поликлиники №2 Южно-Сахалинска Алексей Шишкин.

До конца недели программа заработает во всех поликлиниках области.

«Это в целом очень хорошая система, которая позволяет улучшить процесс, и мы сейчас планируем вторую часть этого процесса для пациентов — силами сотрудников скорой помощи мы открываем в ближайшее время кол-центр, куда каждый пациент может позвонить и узнать, что ему делать и насколько он критичен», — сообщил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

Ранее издание «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство социальной политики сообщало, что в Калининградской области ввели единый номер горячей линии по вопросам социальной поддержки.