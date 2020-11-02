В Ставропольском крае провели более 748 тысяч тестов на коронавирус

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В Ставропольском крае провели свыше 748 тыс. тестов на коронавирус.
В Ставропольском крае провели более 748 тысяч тестов на коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

«Мы принимаем меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Усиливаем контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий», — отметил глава региона.

Также стало известно, что в Башкирии выявили 93 случая инфицирования COVID-19 за сутки. Как передаёт mkset.ru, об этом на оперативном совещании в региональном правительстве заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

На данный момент развёрнуто 4780 коек в больницах, из них занято 82%.

Ранее телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников прокомментировал ситуацию с пандемией.

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