В Ставропольском крае провели более 748 тысяч тестов на коронавирус
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
«Мы принимаем меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Усиливаем контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий», — отметил глава региона.
Также стало известно, что в Башкирии выявили 93 случая инфицирования COVID-19 за сутки. Как передаёт mkset.ru, об этом на оперативном совещании в региональном правительстве заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин.
На данный момент развёрнуто 4780 коек в больницах, из них занято 82%.
Ранее телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников прокомментировал ситуацию с пандемией.