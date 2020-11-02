В Ставропольском крае провели более 748 тысяч тестов на коронавирус

В Ставропольском крае провели свыше 748 тыс. тестов на коронавирус.

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

«Мы принимаем меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Усиливаем контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий», — отметил глава региона.

Также стало известно, что в Башкирии выявили 93 случая инфицирования COVID-19 за сутки. Как передаёт mkset.ru, об этом на оперативном совещании в региональном правительстве заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

На данный момент развёрнуто 4780 коек в больницах, из них занято 82%.

Ранее телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников прокомментировал ситуацию с пандемией.