Более 130 жительниц Приморья с COVID-19 родили здоровых детей

Более 130 жительниц Приморского края с диагностированной коронавирусной инфекцией родили здоровых детей.

«За шесть месяцев через Владивостокский родильный дом №1 прошли 360 беременных женщин с акушерской патологией. Из них 148 пациенток здесь родили малышей, в том числе 136 жительниц края с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Все рождённые дети здоровы», — говорится в сообщении правительства края.

Отмечается, что, для того чтобы не допустить заболевания новорождённых, их приходилось сразу разлучать с матерями.

Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко дал поручение создать в каждом муниципалитете региона специальные кол-центры, которые должны снизить нагрузку на линии скорой помощи и больницы.