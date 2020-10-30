В Приморье рассказали о создании кол-центров для людей с симптомами ОРВИ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко дал поручение создать в каждом муниципалитете региона специальные кол-центры, которые должны снизить нагрузку на линии скорой помощи и больниц.

Об этом пишет ИА PrimaMedia.

«В нынешней ситуации при любом признаке ОРВИ человек начинает беспокоиться, что у него коронавирус, сразу звонит в скорую помощь. Нужно создать систему, которая снизит поток звонков на телефоны скорой помощи и медицинских учреждений, чтобы компетентный человек мог порекомендовать, как правильно проходить амбулаторное лечение. К этой работе можно подключить студентов медицинских вузов», — заявил Олег Кожемяко.

По распоряжению главы региона Минздрав и Министерство цифрового развития Приморского края проработают данный вопрос в течение двух дней.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство социальной политики сообщал, что в Калининградской области ввели единый номер горячей линии по вопросам социальной поддержки.