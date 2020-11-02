В Москве за сутки скончались 53 человека с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Андрей Никеричев
«В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Общее число умерших с коронавирусом в столице достигло 6873.
Накануне сообщалось о смерти 52 пациентов с коронавирусом.
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность введения жёстких ограничений в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.