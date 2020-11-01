Эксперт оценил результаты опроса о четырёхдневной рабочей неделе

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT данные опроса, согласно которым число россиян, поддерживающих идею введения четырёхдневной рабочей недели, по сравнению с 2019 годом снизилось.

«Люди, видимо, сознательны и прекрасно понимают, что просто так в сегодняшних условиях (в санитарных и экономических) перейти на «четырёхдневку» — это событие невероятное. То есть люди просто экономически грамотны... Четыре (рабочих. — RT) дня нужно рассматривать как цель, причём цель не сегодняшнего и даже не завтрашнего периода. Сейчас это сделать просто невозможно», — отметил Остапкович.

По мнению специалиста, когда был первый опрос, люди «ещё не осознавали ситуацию».

При этом эксперт напомнил, что в году 52 недели, поэтому введение четырёхдневной рабочей недели фактически означает «дополнительный отпуск 52 дня в году».

«Наверное, люди посмотрели по сторонам и приняли для себя это решение. И абсолютно правильно, что это (противники инициативы. — RT) высокодоходные, в районе 100 тыс. (респонденты. — RT). То есть для меня это неудивительно», — заключил Остапкович.

Ранее РБК со ссылкой на данные опроса портала Superjob сообщил, что число россиян, поддерживающих идею введения четырёхдневной рабочей недели, по сравнению с 2019 годом снизилось.

Авторы исследования отмечают, что в прошлом году инициативу поддерживали 49% респондентов, а теперь этот показатель снизился до 40%.

Как пишет издание, меньше всего сторонников четырёхдневной рабочей недели среди респондентов с зарплатой от 80 тыс. рублей (34%). Их основное опасение — возможное снижение дохода.