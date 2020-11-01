Эксперт оценил результаты опроса о четырёхдневной рабочей неделе

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT данные опроса, согласно которым число россиян, поддерживающих идею введения четырёхдневной рабочей недели, по сравнению с 2019 годом снизилось.
Эксперт оценил результаты опроса о четырёхдневной рабочей неделе
  • © Westend61
  • Gettyimages.ru

«Люди, видимо, сознательны и прекрасно понимают, что просто так в сегодняшних условиях (в санитарных и экономических) перейти на «четырёхдневку» — это событие невероятное. То есть люди просто экономически грамотны... Четыре (рабочих. — RT) дня нужно рассматривать как цель, причём цель не сегодняшнего и даже не завтрашнего периода. Сейчас это сделать просто невозможно», — отметил Остапкович.

По мнению специалиста, когда был первый опрос, люди «ещё не осознавали ситуацию».

При этом эксперт напомнил, что в году 52 недели, поэтому введение четырёхдневной рабочей недели фактически означает «дополнительный отпуск 52 дня в году».

«Наверное, люди посмотрели по сторонам и приняли для себя это решение. И абсолютно правильно, что это (противники инициативы. — RT) высокодоходные, в районе 100 тыс. (респонденты. — RT). То есть для меня это неудивительно», — заключил Остапкович. 

Ранее РБК со ссылкой на данные опроса портала Superjob сообщил, что число россиян, поддерживающих идею введения четырёхдневной рабочей недели, по сравнению с 2019 годом снизилось.

Авторы исследования отмечают, что в прошлом году инициативу поддерживали 49% респондентов, а теперь этот показатель снизился до 40%.

Как пишет издание, меньше всего сторонников четырёхдневной рабочей недели среди респондентов с зарплатой от 80 тыс. рублей (34%). Их основное опасение — возможное снижение дохода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить