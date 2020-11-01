Опрос показал отношение россиян к идее четырёхдневной рабочей недели

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Число россиян, поддерживающих идею введения четырёхдневной рабочей недели, по сравнению с прошлым годом снизилось. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса портала Superjob.
Опрос показал отношение россиян к идее четырёхдневной рабочей недели
  • © РИА Новости

«Авторы исследования отмечают, что в прошлом году инициативу бывшего главы правительства Дмитрия Медведева поддерживали 49% респондентов. Теперь этот показатель снизился до 40%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что год назад против данной идеи выступал 31% респондентов. Теперь скептическое отношение выражают 37%.

Кроме того, результаты исследования свидетельствуют, что женщины (42%) чаще поддерживают инициативу, чем мужчины (40%).

Как пишет издание, меньше всего сторонников четырёхдневной рабочей недели среди респондентов с зарплатой от 80 тыс. рублей (34%). Их основное опасение — возможное снижение дохода.

Ранее заведующий кафедрой экономики промышленности РЭУ имени Плеханова Андрей Быстров в беседе с ОТР прокомментировал идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

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