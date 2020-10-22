В Госдуме оценили идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю

Заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.

Терентьев заявил, что «не совсем понятно, как четырёхдневная рабочая неделя отразится на оплате труда».

«Логично предположить, что зарплата у людей сократится пропорционально уменьшению рабочего объёма», — заявил он.

Также эту идею оценил глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

«Я считаю, что новации с переходом на четыре рабочих дня не являются выигрышными», — заявил он.

По его словам, «никто толком не понимает, для чего такие сложности».

Как отмечает Бунич, «политического смысла не видно, экономического — тем более».

«Прямой связи с удалёнкой здесь тоже не прослеживается», — добавил он.

В сентябре депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил, в чём главная опасность введения в стране четырёхдневной рабочей недели.

В декабре 2019 года первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Андрей Исаев в беседе с ФАН оценил идею о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.