В Якутии продлили связанные с коронавирусом ограничения до 30 ноября

В Якутии продлили ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией COVID-19, до 30 ноября, сообщает региональный оперативный штаб.

«Действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продлены по 30 ноября включительно», — приводит сообщение РИА Новости.

В регионе по-прежнему закрыты организации дополнительного образования и спортивной подготовки.

Ранее в Якутии ограничили работу учреждений культуры в связи с распространением коронавирусной инфекции.