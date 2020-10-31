В Якутии продлили связанные с коронавирусом ограничения до 30 ноября

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В Якутии продлили ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией COVID-19, до 30 ноября, сообщает региональный оперативный штаб.
В Якутии продлили связанные с коронавирусом ограничения до 30 ноября
  • © РИА Новости / РИА Новости

«Действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продлены по 30 ноября включительно», — приводит сообщение РИА Новости.

В регионе по-прежнему закрыты организации дополнительного образования и спортивной подготовки.

Ранее в Якутии ограничили работу учреждений культуры в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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